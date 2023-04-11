США 12 апреля могут ввести санкции против чиновников из Венгрии из-за антиамериканской позиции, - СМИ
Соединенные Штаты могут в ближайшее время анонсировать санкции против венгерских "влиятельных граждан" на фоне значительного ухудшения двусторонних отношений и критики действий венгерского правительства Виктора Орбана
Об этом сообщило венгерское издание 444.hu со ссылкой на несколько дипломатических источников.
Утверждается, что объявление о санкциях может прозвучать уже в среду, 12 апреля, поскольку в этот день назначена пресс-конференция посла США в Венгрии Дэвида Прессмана. Посольство не объявляло, о чем будет говорить дипломат.
По словам источников издания, может повториться ситуация в 2014 году, когда США запретили въезд восемью венгерским действующим и бывшим чиновникам на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Будапешта.
Как пишет издание, в последние месяцы между США и Венгрией продолжаются дипломатические конфликты, прежде всего связанные с нападками на американского посла.
К примеру, в начале февраля Прессман подверг резкой критике венгерское правительство, которое говорит о содействии миру, но продолжает выражать взгляды, поддерживаемые Путиным.
А недавно он указал на двойные стандарты Орбана, в Twitter публично поддержавшего Дональда Трампа, которому в США объявили уголовное обвинение. Хотя и заявлял, что не вмешивается во внутренние дела других стран.
Сам Прессман еще в начале апреля в интервью порталу Népszava говорил, что его позиция отражает позицию американского правительства и кампания против него в венгерских СМИ, по мнению Вашингтона, была санкционирована именно в правительстве Венгрии.
- Напомним, 11 апреля Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время визита в Москву договорился о бесперебойных поставках природного газа и сырой нефти из РФ.
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