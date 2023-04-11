Об этом сообщило венгерское издание 444.hu со ссылкой на несколько дипломатических источников.

Утверждается, что объявление о санкциях может прозвучать уже в среду, 12 апреля, поскольку в этот день назначена пресс-конференция посла США в Венгрии Дэвида Прессмана. Посольство не объявляло, о чем будет говорить дипломат.

По словам источников издания, может повториться ситуация в 2014 году, когда США запретили въезд восемью венгерским действующим и бывшим чиновникам на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Будапешта.

Как пишет издание, в последние месяцы между США и Венгрией продолжаются дипломатические конфликты, прежде всего связанные с нападками на американского посла.

К примеру, в начале февраля Прессман подверг резкой критике венгерское правительство, которое говорит о содействии миру, но продолжает выражать взгляды, поддерживаемые Путиным.

А недавно он указал на двойные стандарты Орбана, в Twitter публично поддержавшего Дональда Трампа, которому в США объявили уголовное обвинение. Хотя и заявлял, что не вмешивается во внутренние дела других стран.

Сам Прессман еще в начале апреля в интервью порталу Népszava говорил, что его позиция отражает позицию американского правительства и кампания против него в венгерских СМИ, по мнению Вашингтона, была санкционирована именно в правительстве Венгрии.