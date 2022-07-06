Об этом информирует в телеграмме Служба безопасности Украины .

Более 10 связанных между собой компаний, которые поставляют дорогостоящее медоборудование в этом году системно игнорировали свои обязанности, засвеченные в договоре, а именно срывали поставки, сервисное обслуживание медицинского оборудования в военные госпитали и учреждения здоровья. Ущерб нанесен почти на 13 млн грн.



СБУ установила, что россиянин, владелец компаний и сообщник, украинец, причастны к преступной деятельности.



В ходе обысков обнаружили печати предприятий, а также документы с доказательствами об умышленном невыполнении договоров.



Руководителю одной из фирмы поставщиков и заочно бенефициару компании, россиянину, поставлено в известность о подозрении. В настоящее время устанавливают всех причастных к противоправной деятельности.

СБУ задержала вражеского агента, собиравшего разведданные для ракетных ударов по Одесщине.