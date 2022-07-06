Срывали поставки медоборудования в военные госпитали: СБУ разоблачила более 10 компаний, владельцем которых оказался гражданин РФ
СБУ разоблачила владельца компании, россиянина и поставщика, которые умышленно срывали поставки медицинского оборудования в военные госпитали
Об этом информирует в телеграмме Служба безопасности Украины .
Более 10 связанных между собой компаний, которые поставляют дорогостоящее медоборудование в этом году системно игнорировали свои обязанности, засвеченные в договоре, а именно срывали поставки, сервисное обслуживание медицинского оборудования в военные госпитали и учреждения здоровья. Ущерб нанесен почти на 13 млн грн.
СБУ установила, что россиянин, владелец компаний и сообщник, украинец, причастны к преступной деятельности.
В ходе обысков обнаружили печати предприятий, а также документы с доказательствами об умышленном невыполнении договоров.
Руководителю одной из фирмы поставщиков и заочно бенефициару компании, россиянину, поставлено в известность о подозрении. В настоящее время устанавливают всех причастных к противоправной деятельности.
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