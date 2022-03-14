Сроки пребывания в Польше, возможность работы и финансовая помощь. Что нужно знать украинским беженцам

Об этом сообщает Onet.pl.



Закон применяется ретроактивно с 24 февраля 2022г.



Что изменилось:



Сроки пребывания

Пребывание украинских беженцев (а также их супружеских пар, не имеющих украинского гражданства) в Польше будет считаться законным в течение 9 месяцев. После этого срока беженцы могут подать заявление, чтобы получить разрешение на временное проживание сроком на 3 года. Также легальным будет пребывание детей, рожденных в Польше.



Работа

Беженцы из Украины могут получить налоговый номер PESEL, работать в Польше и получать медицинскую помощь.



Обучение

Ученики и студенты смогут продолжить обучение в польских школах и университетах.



Денежная помощь

Согласно законодательству, украинцы будут получать единовременную выплату в размере 300 злотых на человека. Постановление также позволит выплачивать льготы тем, кто будет обеспечивать питание и проживание граждан Украины. Деньги будут выплачиваться максимум на 60 дней, но в обоснованных случаях льготы могут быть продлены. Кроме того, согласно специальному закону в бюджете создадут резерв специального назначения и специальный фонд помощи.



Большинство положений закона не распространяются на украинцев, до войны легально проживавших в Польше. Однако сроки действия их национальных виз и разрешений на временное проживание, которые истекли бы во время войны, будут продлены до конца года.

Напомним, из-за войны с Россией граждане Украины имеют возможность получить в странах Евросоюза международную защиту.