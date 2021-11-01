Срок льготного растаможивания автомобилей на еврономерах истекает 10 ноября, - Гостаможслужба

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.



Согласно сообщению, владельцы автомобилей на еврономерах смогут воспользоваться льготным растаможиванием до 10 ноября 2021 года включительно.



В то же время отмечается, что участники боевых действий, которые находились непосредственно на территории ООС более 90 дней с 15 мая 2021 года, могут воспользоваться этими условиями до 8 февраля 2022 года включительно.



В целом, по данным Гостаможслужбы, по состоянию на 1 ноября по льготным условиям оформлено более 66 тыс. "евроблях". Поступления госбюджета при этом составили более 2,3 млрд грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb