Срок льготного растаможивания автомобилей на еврономерах истекает 10 ноября, - Гостаможслужба
Украинцы смогут растаможить "евробляхи" на льготных условиях до 10 ноября включительно
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.
Согласно сообщению, владельцы автомобилей на еврономерах смогут воспользоваться льготным растаможиванием до 10 ноября 2021 года включительно.
В то же время отмечается, что участники боевых действий, которые находились непосредственно на территории ООС более 90 дней с 15 мая 2021 года, могут воспользоваться этими условиями до 8 февраля 2022 года включительно.
В целом, по данным Гостаможслужбы, по состоянию на 1 ноября по льготным условиям оформлено более 66 тыс. "евроблях". Поступления госбюджета при этом составили более 2,3 млрд грн.
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