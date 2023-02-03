Срочный сбор для парамедиков
Собираем на авто для эвакуации раненых на Бахмутском направлении
Важна любая посильная для вас сумма, потому что каждая гривня дает надежду тем, кто на нуле...
Именно вы можете спасти чьего-то отца, сына, чей-то близкий человек и помочь им вернуться домой к родным.
Война глазами парамедика – это очень страшно...
Эти постоянные мысли о том, что можно было дать шанс на жизнь еще одному-двум-трем, но не успел доехать, не сумел вывезти, не смог довезти в больницу... Больше всего больно за тех, кто уже не с нами... Не успели …
С момента полномасштабного вторжения, медицинская бригада потеряла уже не одно авто, которым вывозили раненых, и парамедикам срочно нужен автомобиль.
Автомобиль, который подходит для транспортировки раненых, стоит 185 000 грн. Наша задача – собрать необходимую сумму.
Война крадет жизнь… Но вера в свет впереди слишком сильна!
Вместе к Победе!
Средства можно перечислять:
На новый автомобиль эвакуации:
https://send.monobank.ua/jar/62wFWwYmdk
На топливо для авто и медикаменты:
https://send.monobank.ua/jar/6TKFSrokCd
На теплые вещи:
https://send.monobank.ua/jar/6mFWs6Eu1V
Гривна:
5375414137372867
Доллар:
5375418811518166
Евро:
5375419909508762
PayPal: [email protected]
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