Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Срочный сбор для парамедиков

Срочный сбор для парамедиков

3 февраля, 2023 пятница
11:57
война с Россией

Собираем на авто для эвакуации раненых на Бахмутском направлении

Важна любая посильная для вас сумма, потому что каждая гривня дает надежду тем, кто на нуле...

Именно вы можете спасти чьего-то отца, сына, чей-то близкий человек и помочь им вернуться домой к родным.
Война глазами парамедика – это очень страшно...

Эти постоянные мысли о том, что можно было дать шанс на жизнь еще одному-двум-трем, но не успел доехать, не сумел вывезти, не смог довезти в больницу... Больше всего больно за тех, кто уже не с нами... Не успели …
С момента полномасштабного вторжения, медицинская бригада потеряла уже не одно авто, которым вывозили раненых, и парамедикам срочно нужен автомобиль.

Автомобиль, который подходит для транспортировки раненых, стоит 185 000 грн. Наша задача – собрать необходимую сумму.

Война крадет жизнь… Но вера в свет впереди слишком сильна!

Вместе к Победе!

Средства можно перечислять:

На новый автомобиль эвакуации:

https://send.monobank.ua/jar/62wFWwYmdk

На топливо для авто и медикаменты:

https://send.monobank.ua/jar/6TKFSrokCd

На теплые вещи:

https://send.monobank.ua/jar/6mFWs6Eu1V

Гривна:

5375414137372867

Доллар:

5375418811518166

Евро:

5375419909508762

PayPal: [email protected]

Новости
Читайте также:
Путін і Кім Чен Ин
2 февраля, 2023 четверг
Северная Корея отправит на оккупированные Луганщину и Донетчину военных и полицию, - Daily NK
Зеленський у Бахмуті
3 февраля, 2023 пятница
Учел пожелания Залужного и командиров: Зеленский объяснил, почему подписал закон об усилении ответственности военных
Сергій Лавров
2 февраля, 2023 четверг
Лавров заявил, что "следующей Украиной" может стать Молдова
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.6
    Покупка 39.6
    Продажа 40.33
  • EUR
    Покупка 42.68
    Продажа 43.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
3 февраля
12:30
На фото Иванковский районный историко-краеведческий музей
За время полномасштабного вторжения России в Украине пострадало более 1270 объектов культуры
12:28
Кулеба
"Южная Корея оказалась самым сложным случаем": Кулеба назвал страны, от которых Украина хотела бы получить вооружение
12:24
Эксклюзив
Качество российских ИПСО против Украины сильно ухудшилось, - временный руководитель Центра при СНБО
12:24
Лишение депутатских мандатов членов ОПЗЖ: Зеленский отреагировал на вторую петицию
12:09
OPINION
Для возврата заминированных посевных земель понадобится до года
12:05
Украине, возможно, придется отказаться от Бахмута, чтобы перебросить силы на юг, - Bloomberg
11:55
Bloomberg: За 9 месяцев Украина может получить дальнобойные ракеты с GPS-наведением
11:55
Двух предпринимателей подозревают в хищении 120 млн грн на закупках продуктов для ВСУ
11:42
После запрета на выезд госслужащим из Украины не выпустили двух человек, - пограничники
11:27
Глава Европейского совета прибыл в Киев на саммит Украина-ЕС
11:27
Россияне подвергли артобстрелам энергетическую инфраструктуру в пяти областях, - Укрэнерго
11:26
Дело хищения 40 млрд грн: главная бухгалтер Укртатнафты получила подозрение
11:14
Армия РФ ночью обстреляла деревню в Запорожской области: повреждены дома мирных жителей
11:04
Гонконг планирует раздать 500 тыс. авиабилетов безвозмездно для возобновления туризма
10:59
Россия уменьшила интенсивность вербовки заключенных в ЧВК Вагнера
10:48
Интервью
Анна Булгакова
Поддержка детской книги в Украине - вопрос нацбезопасности, - издатель Анна Булгакова
10:23
Евгений Пригожин
Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину
10:06
OPINION
Почему я решил не бояться
09:59
Парламент Канады призвали официально признать Россию страной-спонсором терроризма
09:56
Возле Макарова в Киевской области трактор подорвался на вражеской мине
09:55
Эксклюзив
У России нет сил для захвата Донецкой и Луганской областей до марта, - Згурец
09:54
Уральская война, приключения (не) Лолиты и отрубленная голова Джокера – 5 книг о победе трендов
09:48
Обновлено
В Краматорске закончили поисково-спасательные работы среди завалов разрушенного дома, погибли 4 человека
09:44
Эксклюзив
Полиция не вручала повесток обвиняемым в организации пьяных вечеринок в Киеве, где унижали девушек, - спикер ДПС в Киевской области Прянишникова
09:36
Враг 65 раз бил по Херсонщине: за сутки два человека погибли, среди раненых 5-летний мальчик
09:20
Курс валют в Украине на 3 февраля: евро перевалил за 40 грн
09:00
Партнерский материал
Slots City Foundation начал сотрудничество с UA Drone School
08:59
В Энергодаре взорвали автомобиль местного коллаборанта, - Федоров
08:58
Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море, общий залп может составлять 16 "калибров"
08:35
В Донецкой области от рук россиян погиб мирный житель, 8 получили ранения
08:34
Россия обстреляла Барвенково в Харьковской области, двое мужчин погибли и один получил ранения
08:19
Россия потеряла за сутки в Украине 840 военных, самолет и 4 танка, - Генштаб
08:13
Более 12 часов тревоги: войска РФ ночью обстреляли Никополь
08:07
Япония и Китай договорились вести переговоры "на всех уровнях" для улучшения отношений и обменялись мнениями о войне в Украине
08:04
OPINION
Санкции против России: теневой танкерный флот и активы Абрамовича
07:51
OPINION
Николай Княжицкий
Обыски, разоблачения и будущее
07:44
За прошедшие сутки россияне дважды обстреляли Николаевщину из артиллерии
07:14
Олаф Шольц
Несем ответственность за то, чтобы эскалации не произошло, - Шольц об угрозе войны между НАТО и Россией
07:12
ВСУ поразили склад боеприпасов, несколько районов скопления оккупантов и отбили атаки в 10 городах и селах
06:42
ОБСЕ
ЕС снова призвал РФ вернуть авто миссии ОБСЕ и освободить наблюдателей
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV