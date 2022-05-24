Срочник-нацгвардиец сбил второй российский самолет через месяц

Об этом сообщила прессслужба Нацгвардии в Facebook .

23 мая во время выполнения заданий в Запорожской области военнослужащий срочной службы НГУ второй раз за месяц нанес "непоправимые потери врагу".

"Своими профессиональными, решительными и взвешенными действиями боец сохранил жизнь многих наших соотечественников", - говорится в сообщении.