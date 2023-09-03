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Средство ПВО, 5 танков и 600 военных: потери армии РФ за сутки войны в Украине

3 сентября, 2023 воскресенье
08:14
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 264 660 военных. За прошедшие сутки российские оккупанты тщетно пытались продвинуться на Лиманском, Авдеевском на Марьинском направлениях фронта

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 264 660 (+600) человек
  • танков ‒ 4476 (+5)
  • боевых бронированных машин – 8649 (+12)
  • артиллерийских систем – 5582 (+22)
  • РСЗО – 739 (+3)
  • средств ПВО ‒ 502 (+1)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4444 (+11)
  • крылатых ракет ‒ 1447 (+0)
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8102 (+59)
  • специальной техники ‒ 841 (+6)

Данные уточняются.

Втрати росіян 3 вересня

Фото: Генштаб ВСУ


Силы обороны отразили атаки на 3 направлениях. На фронте произошло 30 боеприкосновений

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Хриновка, Карповичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области, Зноб-Трубчевская, Кислая Дубина, Кондратовка, Водологи, Запсилья, Турья Сумской области и Верхняя Писаревка, Ахримовка, Бударки, Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Мясожаровки Луганской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись Каменке и Берестову Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Григоровка, Северск, Звановка, Спорное, Федоровка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Хромового, Ивановского, Ступочков и Белой Горы Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Миньковка, Богдановка, Бахмут, Красное, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Северного Донецкой области. Враг обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в том числе Невельское, Северное, Новоалександровка, Керамик, Бердичи Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районе южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Нанес артиллерийские обстрелы по более чем 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Острое, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Обстрелял из артиллерии Угледар, Новоукраинку, Шахтерское, Золотую Ниву, Урожайное и Ровнополь Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Ольговское, Волшебное, Павловка, Каменское, Плавные Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки и Ольговки Херсонской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Саблуковка, Одрадокаменка, Львове, Никольское, Ромашково и Огромное Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Враг нанес 49 авиационных ударов по Украине, а ВСУ поразили 6 районов скопления оккупантов

За прошедшие сутки россияне нанесли 2 ракетных и 49 авиационных ударов, а также совершили 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 состава боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

  • В ночь на воскресенье, 3 сентября, российские террористы запустили ударные БПЛА для атаки портовой инфраструктуры Одесской области, в результате чего пострадали 2 человека. Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 "шахеда".
Украина
Россия
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военные силы Украины
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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