Средство ПВО, 5 танков и 600 военных: потери армии РФ за сутки войны в Украине

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 264 660 (+600) человек

танков ‒ 4476 (+5)

боевых бронированных машин – 8649 (+12)

артиллерийских систем – 5582 (+22)

РСЗО – 739 (+3)

средств ПВО ‒ 502 (+1)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4444 (+11)

крылатых ракет ‒ 1447 (+0)

кораблей /катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 8102 (+59)

специальной техники ‒ 841 (+6)

Данные уточняются.

Фото: Генштаб ВСУ



Силы обороны отразили атаки на 3 направлениях. На фронте произошло 30 боеприкосновений

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Хриновка, Карповичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области, Зноб-Трубчевская, Кислая Дубина, Кондратовка, Водологи, Запсилья, Турья Сумской области и Верхняя Писаревка, Ахримовка, Бударки, Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Мясожаровки Луганской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись Каменке и Берестову Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Григоровка, Северск, Звановка, Спорное, Федоровка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Хромового, Ивановского, Ступочков и Белой Горы Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Миньковка, Богдановка, Бахмут, Красное, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Северного Донецкой области. Враг обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в том числе Невельское, Северное, Новоалександровка, Керамик, Бердичи Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районе южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Нанес артиллерийские обстрелы по более чем 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Острое, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Обстрелял из артиллерии Угледар, Новоукраинку, Шахтерское, Золотую Ниву, Урожайное и Ровнополь Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Ольговское, Волшебное, Павловка, Каменское, Плавные Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки и Ольговки Херсонской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Саблуковка, Одрадокаменка, Львове, Никольское, Ромашково и Огромное Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Враг нанес 49 авиационных ударов по Украине, а ВСУ поразили 6 районов скопления оккупантов

За прошедшие сутки россияне нанесли 2 ракетных и 49 авиационных ударов, а также совершили 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 состава боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.