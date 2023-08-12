Средства от военного НДФЛ нужно направлять преимущественно на нужды безопасности и обороны, - нардеп Безгин
Большинство средств из военного НДФЛ нужно направлять на безопасность и оборону, и этот вопрос нужно решить при подготовке Госбюджета-2024.
Об этом заявил нардеп Виталий Безгин в эфире Еспресо.
"Наверное, средства военного НДФЛ должны преимущественно быть целевыми и возвращаться на нужды безопасности и обороны. Потому что некоторые громады могут присылать 100% этих избыточных средств, а иногда громада получает от военных 120 млн грн в год, а перенаправляет 1,5 млн грн" , – заметил он.
По словам нардепа, это недостойное поведение, которое следует урегулировать во время пересмотра Бюджетного кодекса и подготовки Государственного бюджета на 2024 год. До 15 сентября правительство должно подать бюджет и решить этот вопрос.
- 4 августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина тратит все налоги граждан и бизнеса на обеспечение нужд Сил безопасности и обороны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное