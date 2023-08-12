Об этом заявил нардеп Виталий Безгин в эфире Еспресо.

"Наверное, средства военного НДФЛ должны преимущественно быть целевыми и возвращаться на нужды безопасности и обороны. Потому что некоторые громады могут присылать 100% этих избыточных средств, а иногда громада получает от военных 120 млн грн в год, а перенаправляет 1,5 млн грн" , – заметил он.

По словам нардепа, это недостойное поведение, которое следует урегулировать во время пересмотра Бюджетного кодекса и подготовки Государственного бюджета на 2024 год. До 15 сентября правительство должно подать бюджет и решить этот вопрос.