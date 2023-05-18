Об этом сообщает Минцифра и САП .

"Война не только не остановила борьбу с топ-коррупцией, но и добавила мотивации нашей работе. Наши приоритеты - привлечение виновных в коррупции к ответственности и содействие Вооруженным Силам Украины. Детективы и прокуроры прилагают усилия, чтобы направить максимальные ресурсы от инструмента соглашений со следствием, напротив агрессору", - считает руководитель САП Александр Клименко.

Чтобы помочь украинским военным Специализированная антикоррупционная прокуратура вместе с Министерством цифровой трансформации заключили меморандум о сотрудничестве.

Теперь средства, полученные в результате соглашений прокуроров и обвиняемых, будут направлять на Армию дронов, технику и необходимое оборудование.

В то же время, за менее чем 5 месяцев САП и НАБУ уже выделили на армию БПЛА 650 млн грн. За эти средства приобретены сотни беспилотников для военных ВСУ и ГУР, а также партия БМП-2 для бригад Гвардии наступления.

"Каждый дрон спасает жизнь наших героев. Мы должны быть технологичнее врага. Именно поэтому развитие современных украинских БПЛА - наш приоритет. Мы заключаем государственные контракты с десятками производителей по новым выгодным бизнесам условиям, поддерживаем финансовое становление новичков на рынке. Этот год точно станет прорывным" для отечественного рынка", – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За время полномасштабной войны РФ благодаря работе САП, НАБУ и ВАКС, заключенным соглашениям и применению других механизмов в пользу Вооруженных Сил Украины перечислено более 1,7 млрд грн.

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