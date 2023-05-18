Средства от соглашений прокуроров и обвиняемых будут направляться на Армию дронов: САП и Минцифра подписали меморандум
Министерство цифровой трансформации вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой подписали меморандум, предусматривающий передачу денег от соглашений на БПЛА
Об этом сообщает Минцифра и САП .
"Война не только не остановила борьбу с топ-коррупцией, но и добавила мотивации нашей работе. Наши приоритеты - привлечение виновных в коррупции к ответственности и содействие Вооруженным Силам Украины. Детективы и прокуроры прилагают усилия, чтобы направить максимальные ресурсы от инструмента соглашений со следствием, напротив агрессору", - считает руководитель САП Александр Клименко.
Чтобы помочь украинским военным Специализированная антикоррупционная прокуратура вместе с Министерством цифровой трансформации заключили меморандум о сотрудничестве.
Теперь средства, полученные в результате соглашений прокуроров и обвиняемых, будут направлять на Армию дронов, технику и необходимое оборудование.
В то же время, за менее чем 5 месяцев САП и НАБУ уже выделили на армию БПЛА 650 млн грн. За эти средства приобретены сотни беспилотников для военных ВСУ и ГУР, а также партия БМП-2 для бригад Гвардии наступления.
"Каждый дрон спасает жизнь наших героев. Мы должны быть технологичнее врага. Именно поэтому развитие современных украинских БПЛА - наш приоритет. Мы заключаем государственные контракты с десятками производителей по новым выгодным бизнесам условиям, поддерживаем финансовое становление новичков на рынке. Этот год точно станет прорывным" для отечественного рынка", – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
За время полномасштабной войны РФ благодаря работе САП, НАБУ и ВАКС, заключенным соглашениям и применению других механизмов в пользу Вооруженных Сил Украины перечислено более 1,7 млрд грн.
Сделайте донат на БПЛА для украинских защитников.
- По состоянию на 31 декабря 2022 года в рамках проекта Армия дронов приобретено было 1577 беспилотников, 928 уже на фронте.
- В течение 9 месяцев Армия дронов в рамках проекта UNITED24 законтрактовала 3200 комплексов БПЛА более чем на 4 млрд грн. Более 7 тыс. военных также прошли обучение операторов.
- Армия дронов пополнилась двумя мощными украинскими комплексами Raybird-3, преодолевающими до 2500 километров и имеющими иммунитет к средствам радиоэлектронной борьбы.
- Украинским разведчикам передали в Донецкую область еще 12 беспилотных летательных аппаратов SKIF и STEN-2 из Армии дронов.
- По состоянию на 8 мая Армия дронов пополнилась еще восьмью новыми ударными ротами и FPV-коптерами, а также пикапами для них.
- Благодаря донатам на фандрейзинговую платформу UNITED24 Армия дронов доставила военнослужащим на фронт 2124 беспилотника, планируется создать 60 ударных рот.
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