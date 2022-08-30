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Главная Экономика Средства от активов РФ на 28 млрд грн, о конфискации которых заявил Зеленский, не поступили в казну, - нардеп Юрчишин

Средства от активов РФ на 28 млрд грн, о конфискации которых заявил Зеленский, не поступили в казну, - нардеп Юрчишин

30 августа, 2022 вторник
18:57
Экономика Ярослав Юрчишин

Нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил, что в казну не поступило никаких средств от российских активов на 28 млрд грн, о конфискации которых президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении 5 августа

Об этом Юрчишин написал в Facebook.

"С начала полномасштабного вторжения я держу на контроле тему передачи российских активов и имущества в нашу государственную казну. И, насколько я знаю, российское имущество в Украине до сих пор не конвертировали в миллиарды гривен для нашего бюджета. Но решил проверить, так ли это. Направил депутатское обращение в Государственную казначейскую службу, чтобы выяснить, сколько на самом деле средств было изъято согласно решению СНБО "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и его резидентов.
Ответ меня не удивил. В казначействе отчитались о том, что таких поступлений не было. …О чем же тогда президенту доложили чиновники?" – написал Юрчишин.

Нардеп также обнародовал в Telegram официальный ответ Государственной казначейской службы. Ведомство сообщило, что для зачисления средств от конфискации российского имущества были созданы счета по коду классификации доходов бюджета 21 085 000.

"По состоянию на 23.08.2022 поступления в государственный бюджет по КПД 21 085 000 отсутствуют", - говорится в документе.

Нардеп Юрчишин обратился в Офис президента с просьбой прояснить ситуацию.

"Прошу Офис президента Украины отреагировать. Скажите, сколько действительно изъято и о каких 28 миллиардах шла речь 5 августа?" – написал Юрчишин.

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Владимир Зеленский
война с Россией
государственный бюджет
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