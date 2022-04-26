Средства на помощь Украине должны контролироваться совместно с западными партнерами, - Княжицкий

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



Народный депутат отметил: "У нас есть два подхода к тем средствам, которые выделяются на помощь Украине. С одной стороны, мы имеем нашу эффективную армию, наших честных защитников, с другой, к сожалению, наследие нашей коррупционной системы".



Николай Княжицкий отметил, что средства на помощь Украине должны контролироваться совместно с западными партнерами.



"Я абсолютно убежден, что после войны, в которой победим, мы должны строить совсем другую страну. Это будет самая современная, самая модерновая, самая открытая страна, и тут нам должны помогать все, в том числе и наши союзники. Я возлагаю большие надежды на представителей украинской диаспоры. На тех представителей диаспоры, которые на самом деле добились значительных успехов в своих странах. Привлечь этих украинцев и для контроля, и для построения новой Украины было бы очень эффективно" - подчеркнул нардеп.

Напомним, 25 апреля Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином.