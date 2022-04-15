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Средства из "Пакунок малюка" можно тратить на любые товары во время войны
Теперь денежную компенсацию с карты "Пакунок Малюка" можно потратить на любые товары. Шестого марта Верховная Рада утвердила решение Министерства социальной политики, которое поможет семьям с новорожденными детьми во время войны
На что можно использовать?
Если раньше на полученные средства можно было приобрести только товары для детей в отдельных магазинах, участвующих в программе, то теперь эти ограничения сняты. Родители могут использовать деньги на еду для семьи, лекарства или топливо, необходимое для эвакуации в безопасное место.
Как и до военного положения, картой можно воспользоваться на сайте EVA.UA и в магазинах сети. Там можно приобрести бытовую химию, средства гигиены, детское питание, подгузники и игрушки для успокоения новорожденных.
Сколько времени действительна помощь?
Решение Правительства о снятии ограничений будет действовать в течение всего периода военного положения, а также 30 дней после его завершения. У всех молодых родителей будет достаточно времени, чтобы воспользоваться картой.
Также был снят 12-месячный лимит на использование средств. Если раньше через год после получения помощи банки изымали остаток денег в пользу бюджета, то во время войны эта функция не действует. Это позволит семьям использовать помощь, когда это будет необходимо.
На какую карту можно получить деньги?
Поскольку из-за военных действий некоторые отделения банков приостановили свою работу, вовремя открыть счет специального назначения не всегда возможно. Чтобы упростить этот процесс и сохранить право родителей на финансовую помощь, Министерство соцполитики разрешило получать компенсацию за "Пакунок малюка" на любой счет ПриватБанка кого-то из родственников.
Как оформить "Пакунок малюка"?
Кроме того, на время военного положения упростили сам механизм оформления и перечисления выплаты. Это сделает услугу более доступной для семей, переживших роды в чрезвычайных обстоятельствах или вынужденных временно сменить место жительства.
Так, назначить денежную компенсацию в рамках единовременной натуральной помощи может отдел социальной защиты в районном или городском совете. Для этого необходимо подать в соответствующий орган следующие документы:
• заявление, которое можно составить на месте;
• копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего этот факт;
• справку из роддома о неполучении помощи "Пакунок малюка".
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