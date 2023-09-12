Средства экстренной контрацепции: МОЗ просит производителей рассмотреть их перерегистрацию в качестве безрецептурных препаратов

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

В ведомстве признают право женщины прерывать нежелательную беременность, особенно когда она стала жертвой сексуального насилия.

"Однако все контрацептивы экстренного применения являются гормональными, а значит, могут оказать серьезное влияние на здоровье и дальнейшее самочувствие женщины. Поэтому средства экстренной контрацепции сейчас реализуются в Украине по рецепту. Но не потому, что такова позиция МОЗ, а потому, что так решил производитель, зарегистрировавший лекарственное средство в Украине", - рассказали в МОЗ.

Там подчеркнули, что не возражают против перевода средств экстренной контрацепции в группу безрецептурных препаратов, "однако с четкими ограничениями их отпуска по возрасту пациентов".

МОЗ обратился к ряду производителей с просьбой рассмотреть возможность перерегистрации этих препаратов в Украине как безрецептурных.

"По предварительной информации, один из производителей оригинального лекарства уже рассматривает возможность подать документы для перерегистрации препарата", - рассказали у Ляшко.

В ведомстве отметили, что в случае предоставления производителями всех необходимых документов процедура перерегистрации каждого препарата будет длиться около месяца.

Предыстория

С 1 апреля ряд препаратов в Украине продают исключительно по рецепту . В перечень попало средство экстренной контрацепции "Постинор", которое нужно принимать не позднее чем через сутки после незащищенного полового акта.

19 мая на сайте Кабинета Министров появилась петиция, где правительство просили обеспечить безрецептурную продажу препаратов экстренной контрацепции, ведь препятствия в их получении приведут к увеличению количества абортов. 17 августа петиция набрала необходимое для рассмотрения количество голосов (25 тыс.).

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль ответил на петицию о свободной продаже средств экстренной контрацепции без рецепта и дал поручение Министерству здравоохранения рассмотреть этот вопрос.