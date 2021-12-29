Средняя зарплата в Украине выросла за год почти на 20%, - Минэкономики
Министерство экономики Украины сообщает, что с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года средняя заработная плата в стране выросла на 19,2%
Об этом идет речь на сайте Минэкономики.
"В ноябре 2021 года средняя номинальная заработная плата в Украине составила 14,3 тыс. грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты. По сравнению с ноябрем прошлого года она выросла на 19,2%, реальная заработная плата выросла на 8% . По сравнению с октябрем средняя зарплата в ноябре увеличилась на 1,7%", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что с ноября 2020 года положительная динамика наблюдалась во всех видах экономической деятельности. Больше всего размер средней заработной платы поднялся в сфере временного размещения и организации питания - на 39,4%.
Кроме того, на 30,6% показатель поднялся в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, на 28,8% – в сфере информации и телекоммуникации. Также высокие показатели в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (повышение на 25,8%) и образования (на 24,6%).
Статистика по регионам показывает, что наибольший рост средней зарплаты произошел в Сумской (22,1%), Киевской (21,2%) и Винницкой (21,1%) областях.
"Несмотря на введение дополнительных карантинных ограничений из-за COVID-19, состоявшееся во многих регионах страны в ноябре, зарплаты украинцев росли. Это свидетельствует о том, что бизнес достаточно приспособился к работе в условиях пандемии. Кроме того, существенным фактором повышения уровня оплаты труда продолжает оставаться увеличение уровня минимальной зарплаты, которая с января текущего года выросла до 6 тыс. грн., а с 1 декабря повысилась еще на 500 грн", - сказал первый заместитель министра экономики Денис Кудин.
В пресс-службе добавляют, что в ноябре 2021 года самый высокий уровень оплаты труда имели работники сферы:
- информации и телекоммуникаций – 27,1 тыс. грн;
- финансовой и страховой деятельности – 23,4 тыс. грн;
- обязательного социального страхования – 19,9 тыс. грн;
- профессиональной, научной и технической деятельности – 19,1 тыс. грн.
Согласно региональной статистике, больше всего зарабатывали в Киеве (21,1 тыс. грн), Донецкой (14,8 тыс. грн), Киевской (14,8 тыс. грн), Днепропетровской (13,9 тыс. грн) и Запорожской (13 ,8 тыс. грн) областях.
- Напомним, 29 декабря Кабинет министров установил размер повышения должностных окладов работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования с 1 января 2022 года и определил размер доплат за отдельные виды педагогической деятельности.
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