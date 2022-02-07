Средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла до 35,93 грн/л, дизтоплива – до 32,98 грн/л
Розничные цены на бензин и дизтопливо в Украине 7 февраля 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем 4 февраля снова повысились, стоимость автогаза не изменилась
Об этом сообщает РБК-Украина.
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 32,76 грн/л (+0,15 грн), на бензин А-95 – 35,93 грн/л (+0,13 грн).
Стоимость дизельного топлива составляет 32,98 грн/л (+0,16 грн), на автогаз - 18,90 грн/л (без изменений).
- Напомним, 4 февраля Кабмин повысил предельные цены на бензин по формуле "Роттердам+".
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