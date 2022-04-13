Средняя стоимость пасхальной корзины выросла в 2022-м на четверть, – Институт аграрной экономики

Такие расчеты приводит Национальный научный центр "Институт аграрной экономики", пишет Интерфакс-Украина.



Согласно рассчётам института, базирующимся на данных Госстата и мониторинге розничных цен на 1 апреля, средняя стоимость пасхальной корзины в 2022 году составит 972 грн, что на 191 грн или 24,6% больше стоимости аналогичного состава продуктов в прошлом году.

В частности, в этом году стоимость 1 кг паски домашней выпечки, основной составляющей пасхальной корзины, вырастет на 11,7% по сравнению с 2021 годом – до 134 грн.

"Большинство украинцев вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов – кто-то на уменьшении количества продукта в корзине, другие – за счет отказа от более дорогой его части (домашней колбасы, буженины, твердого сыра) или использования более дешевой продукции, а некоторые – ограничятся традиционными яйцами и паской", - комментирует директор Юрий Лупенко.



Средняя цена яиц в стране осталась на уровне начала апреля прошлого года (36 грн за 10 шт.), но стоимость других продуктов питания выросла на 11,7-58%.



Наибольший рост цен зафиксирован на мясные продукты: домашняя колбаса – 260 грн/кг (+23%), буженина – 270 грн/кг (+24%), сало – 158 грн/кг (+58%).



Среди молочных продуктов: сливочное масло подорожало на 22,8% по сравнению с апрелем 2021 года – до 280 грн/кг (52,85-59,55 грн за пачку 200 г), сыр – на 25%, до 300 грн/кг , мягкий творог – на 55%, 180 грн/кг.



При этом бутылка церковного вина "Кагор" в среднем по стране стоит 120 грн (80-135 грн за бутылку).



Напомним, Минфин прогнозирует рост дефицита госбюджета Украины как минимум вдвое в апреле-мае и просит у мира финансовую поддержку.



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