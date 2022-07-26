Об этом сообщает "РИА Новости".

Издание обнародовало рейтинг регионов по численности среднего класса: в целом по России он даже не дотягивает до 12%. Больше всего россиян, принадлежащих к среднему классу, на Ямале – 46,6% населения. В Ингушетии и Чечне таких менее 2%.

Даже пропагандисты не скрывают, что в среднем классе в России кот наплакал. А вот Путин думает обратное – среднего класса в стране, по его подсчетам, более 70%. Потому что их зарплата выше 17 тысяч рублей (около 5,7 тыс. грн), сообщает телеграмм-канал ЧТД.

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