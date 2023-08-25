Средиземноморская диета и образ жизни уменьшают риск смерти от рака, - исследование

Исследование опубликовал сайт Mayo Clinic Proceedings.

Исследование Мадридского Автономного университета в Испании и Гарвардского университета, в котором приняли участие 110 799 человек в Великобритании, выявило особенности диеты, общения и отдыха, которые снижают риск смертности от всех причин и рака.

Оказалось, что получившие более высокие рейтинги при соблюдении средиземноморского образа жизни имели на 29% низший риск смертности от всех причин и на 28% низший риск смертности от рака.

"Несредиземноморское население может принять средиземноморскую диету с использованием местных продуктов и соблюдать средиземноморский образ жизни в рамках своего собственного культурного контекста. Мы видим возможность передачи образа жизни и его положительное влияние на здоровье", - отмечает Мерседес Сотос Прието из La Universidad Autónoma de Madrid .

Исследователи говорят, что образ жизни должен быть адаптирован отдельно для каждой страны на основе климата, местной пищи, обычаев и т.п., но с теми принципами средиземноморских народов, которые оказывают положительное влияние на здоровье. Богатую фруктами, овощами, целоозерными продуктами и рыбой средиземноморскую диету по-прежнему связывали с улучшением здоровья.

Анкеты участников были использованы для оценки диеты и образа жизни, где люди сообщали о том, что они едят и делают каждый день.

"Физическая активность, отдых, социальные привычки и общительность" оказали наибольшее влияние на риск смертности.

Средиземноморский образ жизни включает полезные основы, которые мы уже знаем: быть активными, высыпаться, общаться с друзьями и ограничивать время, которое мы проводим перед экранами электронных устройств.

"Поведение, которое можно изменить, например диета, физическая активность или употребление алкоголя, играет ключевую роль в профилактике многих неинфекционных заболеваний и преждевременной смерти", - пишут исследователи в опубликованной статье.