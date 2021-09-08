Среди всех заболевших COVID-19 дети составляют 8%, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что дети составляют 8% всех заболевших COVID-19
Об этом он сказал во время заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации, передает Укринформ .
"В Минздраве проведен анализ структуры заболеваемости по возрастным группам как до начала циркуляции штамма "Дельта", так и после этого. Возрастная структура от 0 до 19 лет не превышает 8,2% в течение всей пандемии. То есть, статистически мы не видим рост случаев коронавирусной болезни среди детей. Поэтому с учетом того, что у нас вакцинировано первой дозой только 17% взрослого населения, где наиболее критическое, тяжелое течение, где больше всего летальных случаев, кампания вакцинации направлена на взрослое население", - сказал Ляшко.
Минздрав разрешил вакцинацию против COVID-19 подростков от 12 лет с хроническими заболеваниями, если есть угроза тяжелых осложнений при заболевании коронавирусной болезнью, а также тех, кто выезжает за границу на спортивные или ученические соревнования, олимпиады.
"Сейчас вакцинировано более 7 тыс. детей", - добавил министр.
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