Среди военных РФ в Беларуси наблюдаются масштабные вспышки заболеваний, белорусские медики не справляются, - разведка
Разведка сообщает, что из-за плохого питания и несоблюдения санитарных условий среди военных РФ в Беларуси наблюдаются масштабные вспышки заболеваний
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки.
В сообщении говорится, что в основном это заболевание дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и инфекции желудочно-кишечного тракта.
ГУР отмечает, что масштабы заболеваний настолько сильны, что белорусские врачи не справляются с ними, поэтому оккупанты вынуждены в срочном порядке командировать в Беларусь военных и мобилизованных медиков из РФ.
Разведка также сообщает, что в ближайшее время ожидается прибытие очередной партии медиков на 230-й общевойсковой полигон Западного оперативного командования вооруженных сил Беларуси. Вспышку заболеваний на ней связывают с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения.
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