Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки.

В сообщении говорится, что в основном это заболевание дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и инфекции желудочно-кишечного тракта.

ГУР отмечает, что масштабы заболеваний настолько сильны, что белорусские врачи не справляются с ними, поэтому оккупанты вынуждены в срочном порядке командировать в Беларусь военных и мобилизованных медиков из РФ.

Разведка также сообщает, что в ближайшее время ожидается прибытие очередной партии медиков на 230-й общевойсковой полигон Западного оперативного командования вооруженных сил Беларуси. Вспышку заболеваний на ней связывают с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения.

Британская разведка рассказала , что войска РФ проводят обучение в Беларуси из-за нехватки учебного персонала и оборудования в России.

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