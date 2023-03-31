Среди военных РФ усиливается дезертирство, а ВСУ отразили более 30 российских атак, - Генштаб
Согласно вечерней сводке Генштаба, среди российских военных распространяется тенденция дезертирства, а ВСУ за сутки отразили более 30 вражеских атак
Об этом Генеральный штаб ВСУ отчитывался на фейсбуке.
В пресс-службе сообщают, что среди российских военных распространяется тенденция побега из подразделений и воинских частей: "Так, в Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области, оккупанты разыскивают 50 дезертировавших военнослужащих".
За сутки ВСУ отбили более 30 российских атак и нанесли 14 ударов по районам концентрации оккупантов
Утверждается, что Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Так, 31 марта подразделения Сил обороны Украины отразили более 30 атак противника. Самыми жаркими остаются бои за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Тогда же украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.
Российская армия нанесла 5 ракетных и 12 авиационных ударов
31 марта РФ нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам города Запорожье и других населенных пунктов Украины, применив баллистические ракеты. Для авиационных ударов противник также привлек 6 ударных БПЛА типа "Шахед-136" – все они были уничтожены нашими защитниками.
Ситуация по направлениям
На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка не претерпела существенных изменений.
Отмечается, что в рамках мероприятий боевой подготовки, завершились учения подразделений ССО вооруженных сил Республики Беларусь. Однако признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.
Также враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.
В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Барановка Черниговской области, Сосновка, Волфин, Кондратовка, Новониколаевка, Поповка, Александровка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Глубокое, Бочково и Бударки на Харьковщине.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское - Луганской.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты рядом с линией боевого столкновения, а именно: Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Спорное на Донетчине.
На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За сутки противник обстрелял населенные пункты Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и Первомайское, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Тонечко, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, обстрелил населенные пункты Водяное, Угледар, Большая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции в фортификационном отношении. Обстрелял, в частности, населенные пункты Времивка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, а также Херсон.
- Напомним, днем 31 марта российская армия нанесла удар с самолета по городу Орехов Запорожской области: 2 мирных жителя получили ранения.
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