Об этом в утренней сводке 6 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

"Во время боевых действий в районе города Бахмут отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемого ЧВК Вагнера", - отмечают в Генштабе.

ВСУ отразили атаки врага в районах 14 городов и сел

За прошедшие сутки, 5 февраля, наши подразделения отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Украинские воины поразили районы скопления оккупантов и склад боеприпасов

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.

В Васильевке на Запорожье захватчики обустроили детскую больницу под военный госпиталь

Противник продолжает нести потери. Так, в населенном пункте Васильевка Запорожской области, оккупанты обустроили местную детскую больницу под военный госпиталь для раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.

Прием детей в больницу прекращен.

Вражеские войска нанесли 4 ракетных удара и совершили 56 обстрелов из РСЗО по Украине

Противник нанес 4 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова и Дружковки Донецкой области и произвел 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Есть погибшие и раненые.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Россия сосредоточилась на наступлении по 5 направлениях

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено.

Обстрелам подверглись районам населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачие, Волфин и Александровка на Сумщине и Стрелеча, Нескучное, Терновая, Старица, Огирцево, Бударки и Рубленое Харьковской области.

На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Песчаное, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва – Луганской.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись более 25 районов населенных пунктов, среди них - Спорное, Белогоровка, Николаевка, Раздолевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Тарасовка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Богоявленко, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 30 населенных пунктов.

Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Ивановка, Никольское, Чернобаевка, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. Всего около 20 населенных пунктов.