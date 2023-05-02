Среди военного руководства РФ продолжается противостояние за должности в минобороны, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.

Российские блоггеры пожаловались, что заместитель министра обороны генерал-полковник Юнусбек Евкуров несколько месяцев назад побывал на Херсонском направлении и не выполнил обещания выделить оккупантам от 140 до 150 катеров для защиты островов в дельте Днепра.

Недостаток плавсредств побудил "председателя" оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо в середине апреля начать реквизировать гражданские катера для использования в военных целях.

Критика блоггеров в адрес Евкурова последовала за увольнением 27 апреля заместителя министра обороны России на тылу генерал-полковника Михаила Мизинцева. Сообщалось, что Мизинец был уволен после того, как командующий Воздушно-десантными войсками РФ и связанный с ЧВК Вагнера генерал-полковник Михаил Теплинский проинспектировал войска Северного флота, обнаружив серьезные проблемы со снабжением.

Теплинский, как сообщается, принял на себя командование российскими войсками на юге Украины в середине апреля и, возможно, использует свое новое назначение для увольнения чиновников минобороны России, мотивируя это тем, что они не способны должным образом снабжать войска.