Среди военного руководства РФ продолжается противостояние за должности в минобороны, - ISW
Оппозиционная "фракция" в минобороны России, вероятно, пытается сместить высших военных чиновников, публично критикуя их действия
Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.
Российские блоггеры пожаловались, что заместитель министра обороны генерал-полковник Юнусбек Евкуров несколько месяцев назад побывал на Херсонском направлении и не выполнил обещания выделить оккупантам от 140 до 150 катеров для защиты островов в дельте Днепра.
Недостаток плавсредств побудил "председателя" оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо в середине апреля начать реквизировать гражданские катера для использования в военных целях.
Критика блоггеров в адрес Евкурова последовала за увольнением 27 апреля заместителя министра обороны России на тылу генерал-полковника Михаила Мизинцева. Сообщалось, что Мизинец был уволен после того, как командующий Воздушно-десантными войсками РФ и связанный с ЧВК Вагнера генерал-полковник Михаил Теплинский проинспектировал войска Северного флота, обнаружив серьезные проблемы со снабжением.
Теплинский, как сообщается, принял на себя командование российскими войсками на юге Украины в середине апреля и, возможно, использует свое новое назначение для увольнения чиновников минобороны России, мотивируя это тем, что они не способны должным образом снабжать войска.
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