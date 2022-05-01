Среди уволенных украинских военнопленных есть люди с ампутацией конечностей, сепсисом и тяжелыми ранениями, - Денисова

Об этом в фейсбуке рассказала омбудсман Людмила Денисова.



Во время взятия в плен россияне забирали у украинцев сапоги, наполняли их водой и снова обували. Затем заключенных заставляли лежать ничком на морозе в течение трех-четырех дней. С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин вывозили в российские лагеря, а затем в СИЗО № 1 в Курск, где не оказывали им никакой медицинской помощи.



Кроме того, украинцев одевали в форму пленных, стригли волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и исполнять их для своих надзирателей. Допросы проходили два-три раза в день, после чего заключенных жестоко избивали и заставляли подписать документы о том, что с ними хорошо обращались.



Тяжелобольных, с ампутированными в результате обморожений конечностями и пальцами ног, россияне решили обменять. В связи с отсутствием карет скорой помощи людей в течение пяти часов везли на обмен на грузовых железнодорожных платформах. Россияне положили раненых на носилках на дорогу, где их забрали другие оккупанты.



"Захватывая в заложники мирных жителей, российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников. Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений человека вторжение России в Украину учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины", - подчеркнула Людмила Денисова.

Россияне пытают украинских военнопленных из Мариуполя и убили одного из бойцов батальона "Азов".

В Херсонской области от пыток оккупантов умер ветеран АТО Назар Кагальняк.

В Киевской области захватчики похитили волонтера Красного Креста и пытали вместе с другими пленными.

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