Среди уволенных украинских военнопленных есть люди с ампутацией конечностей, сепсисом и тяжелыми ранениями, - Денисова
Оккупанты выводили украинских военнопленных на мороз, избивали и вывозили в Курск, где не оказывали медицинскую помощь, в результате чего у людей были тяжелые ранения, сепсис и отмороженные конечности
Об этом в фейсбуке рассказала омбудсман Людмила Денисова.
Во время взятия в плен россияне забирали у украинцев сапоги, наполняли их водой и снова обували. Затем заключенных заставляли лежать ничком на морозе в течение трех-четырех дней. С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин вывозили в российские лагеря, а затем в СИЗО № 1 в Курск, где не оказывали им никакой медицинской помощи.
Кроме того, украинцев одевали в форму пленных, стригли волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и исполнять их для своих надзирателей. Допросы проходили два-три раза в день, после чего заключенных жестоко избивали и заставляли подписать документы о том, что с ними хорошо обращались.
Тяжелобольных, с ампутированными в результате обморожений конечностями и пальцами ног, россияне решили обменять. В связи с отсутствием карет скорой помощи людей в течение пяти часов везли на обмен на грузовых железнодорожных платформах. Россияне положили раненых на носилках на дорогу, где их забрали другие оккупанты.
"Захватывая в заложники мирных жителей, российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников. Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений человека вторжение России в Украину учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины", - подчеркнула Людмила Денисова.
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