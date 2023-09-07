Среди украинских беженцев стало больше взрослых мужчин, - исследование
Центр экономических стратегий сообщил об увеличении доли взрослых мужчин среди уехавших от войны украинцев, получивших убежище в других странах
Об этом говорится в исследовании ЦЭС.
По данным исследователей, общая доля мужчин среди украинских беженцев в мире выросла с 17% в ноябре 2022 года до 22% в мае 2023 года.
В ЕС доля взрослых мужчин, получивших временную защиту, увеличилась с 27% до 29% соответственно. Таким образом, наблюдается тенденция постепенного роста числа взрослых мужчин среди беженцев.
ЦЭС отмечает, что обычно это образованные люди. Исследователи отмечают, что 63% украинских беженцев имеют высшее или незаконченное высшее образование.
Однако большинство украинских беженцев составляют женщины с детьми или пожилые люди.
Ранее Центр экономической стратегии сообщил, что количество украинских беженцев за границей выросло на 300-500 тыс. в первом полугодии 2023 года.
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