Среди украинских беженцев стало больше взрослых мужчин, - исследование

Об этом говорится в исследовании ЦЭС.

По данным исследователей, общая доля мужчин среди украинских беженцев в мире выросла с 17% в ноябре 2022 года до 22% в мае 2023 года.

В ЕС доля взрослых мужчин, получивших временную защиту, увеличилась с 27% до 29% соответственно. Таким образом, наблюдается тенденция постепенного роста числа взрослых мужчин среди беженцев.

ЦЭС отмечает, что обычно это образованные люди. Исследователи отмечают, что 63% украинских беженцев имеют высшее или незаконченное высшее образование.

Однако большинство украинских беженцев составляют женщины с детьми или пожилые люди.

Ранее Центр экономической стратегии сообщил, что количество украинских беженцев за границей выросло на 300-500 тыс. в первом полугодии 2023 года.