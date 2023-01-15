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Среди творческой молодежи объявляется конкурс на соискание премии имени Олеся Гончара

15 января, 2023 воскресенье
23:07
Общество

Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию объявляет конкурс на соискание премии имени Олеся Гончара 2023 года

Об этом идет речь на портале Национального союза писателей Украины.

"Искренне желаем вдохновенного труда молодым талантам, которые приобщатся к уже многочисленной общине авторов-гончаровцев, чьи имена уже впечатываются в современный литературный процесс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представление произведений молодых писателей и писательниц продлится до 15 марта 2023 года. На конкурс принимаются как уже печатные, так и не обнародованные произведения украиноязычных авторов в возрасте до 30 лет, проживающих в Украине и за рубежом.

"Рукописи или электронные варианты опубликованных изданий просим присылать до 15 марта 2023 г. включительно вместе с биографической справкой, домашним и электронным адресами, контактным телефоном по адресу: [email protected]", - отмечают в НСПУ.

На соискание Премии не выдвигаются произведения, уже отмеченные другими премиями или государственными наградами.

Торжественное объявление лауреатов и вручение наград победителям традиционно планируется к 3 апреля – дню рождения Олеся Гончара.

Международная немецко-украинская премия имени Олеся Гончара - литературное отличие для творческой молодежи. Основана в 1996 году немецкими меценатами Татьяной Куштевской и Дитером Карренбергом и Национальным союзом писателей Украины.

Известно, что решение принимает жюри, в которое входят известные писатели, ученые и культурные деятели: Татьяна Куштевская, Наталья Бьорнер, Валентина Гончар, Леся Гончар, Александр Балабко. Жюри после выдающихся предшественников Ивана Драча и Петра Перебийноса имеет честь возглавлять Дмитрий Чистяк.

  • 17 ноября писатель Артем Чех получил премию имени Джозефа Конрада-Коженевского. В этот раз наградой было 3 тыс. евро от Польского Института в Киеве, полугодовая стажировка на средства Министра культуры и национального наследия Республики Польша и Национального центра культуры (Варшава).

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