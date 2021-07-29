Среди торгового центра: в Киеве произошел взрыв в почтомате

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



"Сегодня утром в Оболонское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что в одной из ячеек почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий ", - говорится в сообщении.



Пострадавших в результате взрыва нет



Правоохранители проводят на месте происшествия первоочередные следственные действия.

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