Среди торгового центра: в Киеве произошел взрыв в почтомате
В Киеве полиция начала расследование обстоятельств взрыва в помещении одного из торговых центров
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Сегодня утром в Оболонское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что в одной из ячеек почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий ", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате взрыва нет
Правоохранители проводят на месте происшествия первоочередные следственные действия.
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