Среди стран ЕС существует консенсус относительно предоставления Украине статуса кандидата, - Стефанишина
Все страны Евросоюза согласились по поводу предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины
Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время телемарафона, передает РБК-Украина .
"Каждая из стран (которые были против статуса кандидата, – ред.) после решения Еврокомиссии подтвердила, что поддержит предоставление Украине статуса кандидата", - отметила она.
По словам министра, по состоянию на 20 июня Украина имеет консенсус среди лидеров стран ЕС.
- Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.
- В правительстве Нидерландов заявили о готовности поддержать предоставление Украине статуса кандидата в членство в ЕС. Дания подтвердила готовность поддержать кандидатство в ЕС для Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
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