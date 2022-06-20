Среди стран ЕС существует консенсус относительно предоставления Украине статуса кандидата, - Стефанишина

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время телемарафона, передает РБК-Украина .

"Каждая из стран (которые были против статуса кандидата, – ред.) после решения Еврокомиссии подтвердила, что поддержит предоставление Украине статуса кандидата", - отметила она.

По словам министра, по состоянию на 20 июня Украина имеет консенсус среди лидеров стран ЕС.

Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.

В правительстве Нидерландов заявили о готовности поддержать предоставление Украине статуса кандидата в членство в ЕС. Дания подтвердила готовность поддержать кандидатство в ЕС для Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.