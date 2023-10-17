Среди самых популярных специальностей – компьютерные науки и филология: МОН подвело итоги вступительной кампании-2023

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.

Министр рассказал, что в этом году в Украине увеличили объем государственного заказа по нескольким приоритетным направлениям. Это инженерно-технические, педагогические и естественные специальности, ведь такие специалисты критически необходимы для восстановления и поддержки Украины во время войны. На подготовку специалистов медицинских специальностей, социальных работников и рабочих кадров выделили на 3,5 тысяч больше бюджетных мест.

По информации МОН, в этом году в украинские вузы поступили 474 179 заявлений на бюджет. Поступающие на бакалавра и магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направлений могли подавать заявления с 19 по 31 июля.

Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Самыми популярными специальностями для таких поступающих оказались "Компьютерные науки" – 30 134 заявления, "Филология" – 27 667 заявлений и "Право" – 25 940 заявлений. В десятке самых популярных также "Психология", "Менеджмент", "Инженерия программного обеспечения", "Среднее образование", "Маркетинг", "Медицина", "Кибербезопасность и защита информации".

Десятка самых популярных специальностей по зачислению на бюджетные места выглядит так: Среднее образование, Медицина, Инженерия программного обеспечения, Строительство и гражданская инженерия, Электроэнергетика, электротехника и электромеханика, Филология, Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника, Агрономия , компьютерная инженерия.

Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Самый высокий пороговый балл для поступления был на специальность "Стоматология". Также высок был бал на "Политологию" и "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии".

Фото: facebook.com/oksenlisovyi