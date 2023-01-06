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Среди самых мощных армий мира Украина заняла 15-е место, - Global Firepower

6 января, 2023 пятница
07:15
Мир

Согласно рейтингу международной организации Global Firepower, Вооруженные Силы Украины заняли 15-е место из армий 145 стран

Об этом сообщили в Global Firepower.

Согласно индексу GFP, Украина входит в 15 мощнейших армий мира.

Отмечается, что в 2023 году Индекс силы (PowerIndex) ВСУ достигает 0,2516, в прошлом году Украина заняла 22 место.

Идеальной оценкой по параметрам Global Firepower считается 0,0000.

"Поскольку Украина продолжает защищаться от России, она повысила свой индекс за текущий год благодаря своему ответу, финансовой и материальной поддержке Запада и внедрению новых ключевых категорий, способствующих общему положению в списке", - говорится в отчете организации.

Рядом с Украиной в рейтинге оказался Египет (14-е место) и Австралия (16-е место). Примечательно, что Россия продолжает занимать 2 место в рейтинге. Одновременно в организации отметили, что "российско-украинская война продемонстрировала ключевые ограничения военного потенциала РФ, невзирая на ее количественную живую силу и материальное превосходство над Украиной".

Первые места в рейтинге Global Firepower заняли армии США, России, Китая, Индии, Великобритании, Южной Кореи, Пакистана, Японии, Франции и Италии.

  • Напомним, по состоянию на 23 декабря 2022 года в Москве считали , что "значительный прогресс достигнут в демилитаризации" Украины, являющейся одной из начальных целей вторжения России.

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Украина
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военные силы Украины
война с Россией
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