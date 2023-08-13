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Обновлено

Россия потеряла за сутки в Украине 560 военных, 3 танка и 5 средств ПВО, - Генштаб

13 августа, 2023 воскресенье
07:55
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 253850 военных. В русской армии растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 253 850 (+560) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4298 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин 8335 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 5072 (+19) ед,
  • РСЗО – 713 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 477 (+5) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 313 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4204 (+3),
  • крылатые ракеты ‒ 1379 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7543 (+20) ед,
  • специальная техника – 760 (+1).

Данные уточняются.

Среди российских военных существенно увеличивается количество случаев дезертирства.

В строительстве Генерального штаба ВСУ рассказали , что во временно оккупированном населенном пункте Горностаевка Херсонской области, военные патрули и военнослужащие комендатуры российских оккупационных войск совершают обход каждого дома с целью поиска дезертиров среди своих военнослужащих.

Отмечается, что к таким действиям командование прибегает в результате того, что среди вновь прибывших военнослужащих РФ, находящихся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества. Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях.

Ситуация на фронте: произошло 39 боевых столкновений. Сводка Генштаба

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гурьевого Казачка Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Клюсы Черниговской области; Рожковичи, Кондратовка, Локня, Угроиды, Поповка Сумской области и Уды, Стрелка, Глубокое, Охримовка, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись таким населенным пунктам как Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Северска, Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Благодатного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Марково, Часов Яр, Предтечино, Дилиевка, Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Авдеевка, Северное, Нетайлово, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял бесполезные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Богоявленко, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Новоселка, Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении нанес артиллерийские обстрелы по более чем 25 населенным пунктам, среди них Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Павловка, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Михайловка, Веселое, Ивановка, Антоновка, Берегово, Огромное Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Россия совершила 43 обстрела из РСЗО по Украине, а Силы обороны 10 раз попали по районам скопления живой силы врага

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

А авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 состав боеприпасов, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 3 артиллерийских средства на огневой позиции противника.

  • Российские военные продолжают вести бесполезные наступательные действия на трех направлениях фронта, однако Силы обороны еще на двух направлениях успешно сдерживают их наступление.
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