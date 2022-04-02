Среди российских военных паника из-за радиационного облучения в Чернобыльской зоне, - Генштаб ВСУ
Российские военные паникуют из-за радиационного облучения базировавшихся в Чернобыльской зоне подразделений
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
"На Сиверском направлении идет перемещение подразделений оккупационных войск от государственной границы Украины вглубь территории республики Беларусь. Значительная часть военной техники повреждена и буксируется", - заявили в ГШ.
Там добавили, что среди военнослужащих вооруженных сил РФ распространяются панические настроения по причине радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне.
"Населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, вышедшими из загрязненной зоны", - говорится в сообщении.
В ВСУ заявили, что россияне продолжают мародерить.
"Продолжается так называемая эвакуация гражданского автотранспорта, угнанного россиянами в Гостомеле, Ирпене, Буче и Иванкове. Кроме того, мародеры российских оккупационных войск перед переброской на другие направления пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларуси службой экспресс-доставки СДЭК", - Генштаб.
Там добавили, что заблокирован выезд из города Бурынь Сумской области, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники.
"Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага. В поселке Юрьево Сумской области оккупанты проводят рейды с целью переписи населения и поиска оружия", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении продолжаются попытки противника завладеть Мариуполем, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку.
В ГШ заверили, что захватчики не имеют успеха, несут потери.
"Среди местного населения непризнанного Приднестровья распространяются слухи о силовом принуждении личного состава вооруженных сил так называемой ПМР к участию в войне против Украины", - отмечают в Генштабе.
Там заявляют, что на Приморском направлении оккупационными войсками продолжаются фильтрационные меры во временно захваченных населенных пунктах.
"Силы обороны продолжают уничтожать войска противника и освобождать украинские территории. Из-за значительных потерь личный состав врага деморализован, что, в свою очередь, влияет на качество выполнения ими поставленных задач", - говорится в сообщении.
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