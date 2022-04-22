Среди российских генералов нет готовности и гарантии выполнить указания Путина по применению ядерного оружия, - Маломуж

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



Генерал объяснил, что в мире за ядерным потенциалом проводился постоянный особый контроль всеми разведывательными средствами, техническими, космическими и на уровне контрольных групп, проводящих системный мониторинг, где находится и базируется тактическое и стратегическое вооружение.



"США, Великобритания, Китай, Франция нацелили все ресурсы контроля, чтобы отслеживать каждый формат перемещения носителей ядерного оружия и возможные подготовки к пуску. Британия не зря показала конкретную карту, где находятся на территории России комплексы тактических и баллистических ракет. Более того, Великобритания даже предупредила о том, что мы не будем согласовывать с НАТО никаких форматов действий, когда Россия готовит пуск и наносит удары, сразу наносим обратный удар" - отметил Николай Маломуж.



Экс-глава Службы внешней разведки подчеркнул, что главное – это предупредить применение ядерного оружия.



"В первую очередь под угрозой мировой катастрофы уничтожение человечества, включая всех россиян и всех людей в мире, поэтому в данной ситуации не будет так просто, что Россия применит средства и останется безнаказанной. Более того, в самой России я знаю многих генералов и руководителей из окружения Путина, и они не готовы к такому сценарию - погибнуть, да еще чтобы гибли их дети. Они готовы, чтобы гибли россияне, а чтобы они сами, то нет, поэтому такой готовности нет и нет гарантии, что они выполнят указания Путина", – заметил Маломуж.



Генерал добавил, что применение ядерного оружия – это не простой формат с приказом или нажатием кнопки, есть комплекс мер, поэтому не будет бесконтрольных действий со стороны РФ, и она сегодня это понимает.

Напомним, 15 апреля США заявили, что не верят в то, что на уничтоженном украинцами крейсере "Москва" было ядерное оружие.