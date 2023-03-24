Об этом в утренней сводке 24 марта отчитывается Генштаб ВСУ.

Так, из-за значительных потерь, которые оккупанты несут каждый день, противник принял решение об увеличении количества койко-мест в имеющихся госпиталях, функционирующих на временно захваченной территории Луганской области.

В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400. В то же время все раненые лица офицерского состава были эвакуированы на территорию Российской Федерации вертолетами в период с 17 по 18 марта.

Также отмечается увеличение смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности, из-за недостаточно профессионального медицинского персонала.

Украинское войско отразило почти 80 атак россиян на 5 направлениях

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям, украинские защитники отразили на них более 79 атак врага.

ВСУ сбили 2 ракеты Х-59 и 4 дрона, а также поразили пункт управления

Украинская авиация за минувшие сутки, 23 марта, нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также защитники Украины сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БПЛА разных типов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и 2 склада горюче-смазочных материалов.

За сутки Россия нанесла 37 авиационных и 4 ракетных удара по Украине

В течение 23 марта российские военные нанесли 37 авиационных и 4 ракетных удара, один из которых - по Краматорску. Также враг совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных ударов остается достаточно высокой по всей территории Украины.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Российская Федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории Республики Беларусь. Однако формирований наступательных группировок не отмечено.

В то же время противник продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии более 20-ти районов населенных пунктов. Среди них: Тимоновичи Черниговской области; Заруцкое и Поповка Сумской области, а также Морозова Долина, Стрелечья, Глубокое, Красное, Терновая, Старица, Землянки, Крейдянка, Ольховатка, Шевьяковка, Амбарное и Бологовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение предыдущих суток враг обстрелял из артиллерии районы Гряниковки, Купянска, Крахмального, Табаевки и Тернов Харьковской области; Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Невского, Песчаного и Белогоровки в Луганской области, а также Григоровки, Верхнекаменского и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурм Бахмута. Именно в районе этого города произошло больше всего боевых столкновений на указанном направлении за прошедшие сутки. Также были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка и Предтечи Донецкой области.

Враг обстреливал Васюковку, Миньковку, Орехово-Василовку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Зализное, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области. Всего от таких преступных действий оккупантов пострадало более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Многочисленным вражеским обстрелам подверглись, в частности, Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Орловка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться.

Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы, в частности, Ольговского, Малиновки, Красного, Гуляйполя, Зализничного, Чаривного, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова, Новоандреевки, Степного и Каменского Запорожской области; Красного Маяка, Берислава, Львового, Новотягинки, Антоновки и города Херсон.