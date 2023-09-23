Среди раненых есть генералы: Буданов озвучил количество жертв удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе

Об этом в комментарии украинской службе "Голоса Америки" сообщил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

"Среди раненых — командующий группировкой генерал-полковник (Александр) Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант (Олег) Цеков находится без сознания. Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее - они не входят в тот перечень, который я вам озвучил", - сообщил Кирилл Буданов.

В то же время Буданов не подтвердил уведомления о вероятной гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. О его состоянии информации в ГУР пока нет.

На вопрос, какую роль в планировании удара сыграли партизаны и местные жители, Буданов ответил, что разведка собирает данные из всех источников. "Понятно, что агентурные источники – одни из основных", - добавил он.

В то же время начальник ГУР не стал отвечать, использовали ли для атаки на штаб Черноморского флота РФ ракеты западного производства.

"Здесь я должен удержаться от ответа, думаю, вы должны меня понять", – сказал он.

Справочно . Александр Романчук – командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении, получил звание генерал-полковника в 2023 году. Генерал-лейтенант Олег Цеков – командир 200 ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ РФ.