Среди раненых есть генералы: Буданов озвучил количество жертв удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе
В результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них — российские генералы
Об этом в комментарии украинской службе "Голоса Америки" сообщил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
"Среди раненых — командующий группировкой генерал-полковник (Александр) Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант (Олег) Цеков находится без сознания. Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее - они не входят в тот перечень, который я вам озвучил", - сообщил Кирилл Буданов.
В то же время Буданов не подтвердил уведомления о вероятной гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. О его состоянии информации в ГУР пока нет.
На вопрос, какую роль в планировании удара сыграли партизаны и местные жители, Буданов ответил, что разведка собирает данные из всех источников. "Понятно, что агентурные источники – одни из основных", - добавил он.
В то же время начальник ГУР не стал отвечать, использовали ли для атаки на штаб Черноморского флота РФ ракеты западного производства.
"Здесь я должен удержаться от ответа, думаю, вы должны меня понять", – сказал он.
Справочно . Александр Романчук – командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении, получил звание генерал-полковника в 2023 году. Генерал-лейтенант Олег Цеков – командир 200 ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ РФ.
- 22 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Вооруженные силы Украины подтвердили поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.
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