Среди приоритетов – ПВО: Шольц и Макрон обсудили дальнейшую поддержку Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон, а также правительства двух стран обсудили совместную поддержку Украины в войне против РФ
О результатах Шольц и Макрон рассказали на пресс-конференции в Гамбурге 10 октября, передает Укринформ .
"Поддержка Украины остается для нас важной заботой", – сказал Шольц.
По его словам, партнеры будут работать над тем, чтобы осенью и зимой "уменьшить, по возможности, последствия российского бомбового террора против гражданского населения Украины". Шольц напомнил, что ФРГ предоставит Украине еще одну систему Patriot, которая усилит защиту объектов критической инфраструктуры и энергосистемы.
В то же время Германия и Франция будут поддерживать Украину также в долгосрочной перспективе, отметил канцлер.
"С этой целью как раз ведутся двусторонние переговоры по обещаниям предоставления Украине гарантий безопасности", - сказал политик.
Макрон в свою очередь подчеркнул, что эта встреча позволила еще раз засвидетельствовать полную солидарность с Украиной и поддержку государства в ее борьбе против российской агрессии.
Ранее представитель министерства обороны ФРГ Митко Мюллер говорил, что Германия имеет всего 12 ПВО Patriot, из которых три стоят в Польше и еще одну пообещали Украине.
- 3 октября правительство Германии предоставило Украине новый пакет военной помощи. В нем спецтехника, средства связи и снаряды.
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