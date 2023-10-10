Среди приоритетов – ПВО: Шольц и Макрон обсудили дальнейшую поддержку Украины

О результатах Шольц и Макрон рассказали на пресс-конференции в Гамбурге 10 октября, передает Укринформ .

"Поддержка Украины остается для нас важной заботой", – сказал Шольц.

По его словам, партнеры будут работать над тем, чтобы осенью и зимой "уменьшить, по возможности, последствия российского бомбового террора против гражданского населения Украины". Шольц напомнил, что ФРГ предоставит Украине еще одну систему Patriot, которая усилит защиту объектов критической инфраструктуры и энергосистемы.

В то же время Германия и Франция будут поддерживать Украину также в долгосрочной перспективе, отметил канцлер.

"С этой целью как раз ведутся двусторонние переговоры по обещаниям предоставления Украине гарантий безопасности", - сказал политик.

Макрон в свою очередь подчеркнул, что эта встреча позволила еще раз засвидетельствовать полную солидарность с Украиной и поддержку государства в ее борьбе против российской агрессии.

Ранее представитель министерства обороны ФРГ Митко Мюллер говорил, что Германия имеет всего 12 ПВО Patriot, из которых три стоят в Польше и еще одну пообещали Украине.