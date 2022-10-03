Об этом во время брифинга сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак .

"Как и на текущий год, в бюджете на следующий год заложено почти 60 млрд гривен на социальную поддержку внутренне перемещенных лиц. Для того, чтобы максимально покрыть все потребности нуждающихся", - сказала Марчак.

Также важно для бюджета-2023 обеспечение людей с инвалидностью средствами реабилитации.

"Мы благодарны Министерству финансов, за то, что Минфин пошел нам навстречу при планировании бюджета и расходы на закупку протезов из Государственного бюджета увеличены более чем вдвое на следующий год. И это мы не говорим о тех расходах, которые мы планируем вместе с нашими международными партнерами, с которыми мы активно работаем", - добавила замминистра.

Марчак подчеркнула, что приоритетной является и защита людей, которые могут оказаться за чертой бедности, малозащищенного населения и поддержка пенсионеров: "Пенсионный фонд обеспечен финансированием из Государственного бюджета на следующий год, поэтому мы не видим оснований для каких-то волнений со стороны пожилых людей в этой части".

Кабинет Министров на заседании 13 сентября утвердил законопроект о государственном бюджете Украины на 2023 год (№8000). На пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование предполагается выделить более 800 млрд грн – это 35% всех расходов в проекте бюджета.

Все остальные расходы будут сокращаться. Главная статья экономии – уменьшение расходов на органы государственной власти. В частности, планируется уменьшить количество чиновников, урезать зарплаты и премии, исключение – силовые структуры. Расходы на содержание органов госвласти будут сокращены на 11,6 млрд грн по сравнению с 2022 годом.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что правительство оставило все налоги на прибыль или доходы на следующий год без изменений, чтобы не провоцировать украинский бизнес к изменению налогового резидентства.

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