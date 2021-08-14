Среди полицейских на Банковой есть пострадавшие от ожогов глаз, - пресс-служба

Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, информирует Еспресо.TV .

"Участники акций протеста на Банковой не подчинились законному требованию полиции пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ (Офису президента Украины) и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы. Полиция и Нацгвардия были вынуждены применить полицейские меры принуждения, в том числе с применением спецсредств. В результате столкновения семь полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы", - написал Шевченко на своей странице.



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Он отметил, что сейчас ситуация у здания президентского Офиса, как и вообще в центре украинской столицы, спокойная.

"МВД Украины призывает всех участников акции соблюдать порядок, протестовать мирно и отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, будет свободно пропущен на площадь перед ОПУ", - отмечается в сообщении.



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В то жевремя организаторы устроенной Азовским движением акции обвиняют Нацполицию в неоправданном, по их мнению, применении слезоточивого газа.



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