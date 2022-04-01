Среди погибших в результате удара ракеты по зданию Николаевской ОГА погиб переговорщик, который вел переговоры о сдаче россиянами оружия, - Виталий Ким

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Да, в здании ОГА погиб переговорщик, который вел переговоры о сдаче орками оружия, если будет жесткая команда… теперь нет человека, а команда будет", – написал Виталий Ким.

Напомним , количество погибших в результате попадания ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации возросло до 27 человек

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