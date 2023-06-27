Об этом сообщает ANSA.

В отношении задержанных ведутся расследования за разные преступления, в том числе – за убийство. 22 фигурантам выдвинули подозрения в причастности к мафиозной криминальной группировке, еще девяти - по поводу участия в криминальной группировке. Троим задержанным инкриминируют преступный сговор в целях мошенничества, другим - нарушение свободы выбора в избрании подрядчика, угрозы применения насилия, коррупцию, вымогательство и т.д.

Отмечается, что среди подозреваемых есть местные политики.

Мафиозная группировка "Ндрангета" - преступная организация, действующая по всему миру и являющаяся крупнейшим импортером кокаина в ЕС.