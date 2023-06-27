Среди подозреваемых политики: в Италии задержали 43 мафиози
В итальянском регионе Калабрия во вторник, 27 июня, полиция задержала 43 человека, связанных с мафиозной группировкой "Ндрангета"
Об этом сообщает ANSA.
В отношении задержанных ведутся расследования за разные преступления, в том числе – за убийство. 22 фигурантам выдвинули подозрения в причастности к мафиозной криминальной группировке, еще девяти - по поводу участия в криминальной группировке. Троим задержанным инкриминируют преступный сговор в целях мошенничества, другим - нарушение свободы выбора в избрании подрядчика, угрозы применения насилия, коррупцию, вымогательство и т.д.
Отмечается, что среди подозреваемых есть местные политики.
Мафиозная группировка "Ндрангета" - преступная организация, действующая по всему миру и являющаяся крупнейшим импортером кокаина в ЕС.
- 3 февраля во Франции задержали итальянский мафиоз. Там он скрывался под видом пиццейола.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.66
Покупка 36.66Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.24Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное