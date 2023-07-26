Об этом информирует Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины .

В 4 номинациях вручается премия на сумму 10 тыс. гривен. В этом году на конкурс подали 23 работы.

Комитет решил наградить Владимира Кузыка премией имени Ивана Франко в сфере информационной деятельности за лучшую печатную публикацию. Его сборник публицистических произведений "Дивниця" – это книга о том, что значит быть украинцем, о главных чертах украинской души – моральных, психологических, культурных. В книге собраны очерки, эссе, зарисовки, аналитические материалы, публиковавшиеся в газетах "Культура и жизнь", "За свободную Украину", "Молодая Галичина", в журнале "Колокол". Книга была издана в издательстве "Каменяр" в сентябре 2022 года.

Режиссер Сергей Лысенко и сценарист Александр Зинченко получили премию в номинации "За лучшее произведение в телевизионной сфере" за документальный фильм "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла".

23 августа 2021 года фильм вышел на экраны. Фильм показывает, как независимость нашей страны привела к распаду СССР.

Цикл радиопередач спецпроекта "Леся Украинка: 30 радиоисторий", посвященный 150-летнему юбилею величайшей украинской поэтессы, принес премию Франко в номинации "За лучшее произведение в радиовещательной сфере" Елене Гусейновой и Мирославу Лаюку. Слушателя знакомят с разными сторонами образа писательницы. Проект транслировался в феврале - марте 2021 года.

За монографию "Контент негатива. Как защитить себя и страну в условиях тотального информационного противостояния" (Киев, Издательский дом "Киево-Могилянская академия", 2021) Валерий Король и Григорий Любовец получили премию имени Ивана Франко в номинации "За лучшую научную работу в информационной сфере».

Монография анализирует, как новые технологические решения и подходы обеспечивают коммуникационно-контентную безопасность государства в условиях тотального информационного противостояния с Кремлем и предлагает проектный концепт модели национального информационного пространства Украины.

Справочно. Премия имени Ивана Франко в области информационной деятельности основана в 2004 году. Ее получают авторы новых оригинальных произведений, способствующих утверждению исторической памяти народа, его национального сознания и самобытности, направленные на создание государства и демократизацию украинского общества.