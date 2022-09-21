Об этом Зеленская сообщила в Telegram.

Встреча состоялась в рамках визита в Нью-Йорк по случаю 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в ней также принимал участие премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленская призвала генсека ООН содействовать освобождению из российского плена украинских женщин и медиков, которые, согласно Женевским конвенциям не являются комбатантами.

"Среди пленных есть беременные и мамы совсем маленьких детей. Нам нужна вся мировая поддержка, чтобы освободить их. Верю, что мы ее получим и вернем наших героических украинок их семьям и родине", - подчеркнула Зеленская.

Зеленская отметила, что для Украины сейчас принципиально важно решение Гутерреша включить войну в Украине в докладе этого года о влиянии вооруженных конфликтов на детей.

"Это обеспечит надлежащий мониторинг системой ООН преступлений против детей, ежедневно совершаемых российскими оккупантами в нашей стране", - пояснила Зеленская.

Она также поблагодарила Гутерреша за его личные усилия по поддержке Украины и отметила активное сотрудничество со спецпредставителем ООН по проблематике сексуального насилия в конфликтах Прамилой Паттен и другими структурами ООН – ЮНИСЕФ, UNPFA, "ООН Женщины".

"Деятельность ООН сейчас необходима как никогда. Ведь именно сейчас Организация должна проявить себя как мировой арбитр. Наша цель – привлечь всех виновных в совершении преступлений к ответственности", - добавила Зеленская.

Ранее семьи пленных защитников Мариуполя обратились к генсеку ООН относительно нарушения Женевской конвенции со стороны РФ

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