"Среди пленных - беременные и мамы малышей": Зеленская призвала генсека ООН способствовать освобождению женщин и медиков из плена РФ
Первая леди Елена Зеленская провела встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, во время которой отметила необходимость защитить детей от российской агрессии и призвала способствовать освобождению украинок из плена РФ
Об этом Зеленская сообщила в Telegram.
Встреча состоялась в рамках визита в Нью-Йорк по случаю 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в ней также принимал участие премьер-министр Денис Шмыгаль.
Зеленская призвала генсека ООН содействовать освобождению из российского плена украинских женщин и медиков, которые, согласно Женевским конвенциям не являются комбатантами.
"Среди пленных есть беременные и мамы совсем маленьких детей. Нам нужна вся мировая поддержка, чтобы освободить их. Верю, что мы ее получим и вернем наших героических украинок их семьям и родине", - подчеркнула Зеленская.
Зеленская отметила, что для Украины сейчас принципиально важно решение Гутерреша включить войну в Украине в докладе этого года о влиянии вооруженных конфликтов на детей.
"Это обеспечит надлежащий мониторинг системой ООН преступлений против детей, ежедневно совершаемых российскими оккупантами в нашей стране", - пояснила Зеленская.
Она также поблагодарила Гутерреша за его личные усилия по поддержке Украины и отметила активное сотрудничество со спецпредставителем ООН по проблематике сексуального насилия в конфликтах Прамилой Паттен и другими структурами ООН – ЮНИСЕФ, UNPFA, "ООН Женщины".
"Деятельность ООН сейчас необходима как никогда. Ведь именно сейчас Организация должна проявить себя как мировой арбитр. Наша цель – привлечь всех виновных в совершении преступлений к ответственности", - добавила Зеленская.
- Ранее семьи пленных защитников Мариуполя обратились к генсеку ООН относительно нарушения Женевской конвенции со стороны РФ
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