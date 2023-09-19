Среди пассажиров были украинцы: в Австрии в ДТП попал международный автобус
С утра вторника, 19 сентября, в австрийской Каринтии в аварию попал международный рейсовый автобус, среди пассажиров которого были украинцы. Один человек погиб, еще около 20 получили ранения
Об этом сообщает Austria Presse Agentur (АРА).
Отмечается, что двухэтажный автобус с 40 пассажирами и двумя водителями около 4:45 утра попал в ДТП в районе Санкт-Вайт-ан-дер-Глан вблизи Михельдорфа в Каринтии. Он съехал с дороги, опрокинулся через защитное ограждение и завалился на бок. Причины ДТП выясняются.
По данным полиции, погибла 19-летняя девушка, еще около 20 пассажиров получили ранения. Команда Красного Креста по кризисному вмешательству оказала помощь пострадавшим. Затем их доставили в больницу. Среди пассажиров были граждане Австрии, Словении, Италии, Германии и Украины.
Последствия аварии ликвидировали несколько местных пожарных бригад.
"Пожарная бригада Альтофена сообщила в своем заявлении, что многочисленные пассажиры, в том числе раненые, все еще находились в автобусе, когда прибыли спасатели. Три человека были извлечены из транспортного средства с помощью гидравлического спасательного оборудования. Другим пассажирам помогли выбраться из опрокинутого автобуса стремянки", - говорится в сообщении.
- Ранее, 25 августа, на севере Италии автобус с украинцами столкнулся с фурой, в результате чего по меньшей мере 15 человек пострадали, четырех из них госпитализировали в тяжелом состоянии.
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