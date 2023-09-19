Среди пассажиров были украинцы: в Австрии в ДТП попал международный автобус

Об этом сообщает Austria Presse Agentur (АРА).

Отмечается, что двухэтажный автобус с 40 пассажирами и двумя водителями около 4:45 утра попал в ДТП в районе Санкт-Вайт-ан-дер-Глан вблизи Михельдорфа в Каринтии. Он съехал с дороги, опрокинулся через защитное ограждение и завалился на бок. Причины ДТП выясняются.

По данным полиции, погибла 19-летняя девушка, еще около 20 пассажиров получили ранения. Команда Красного Креста по кризисному вмешательству оказала помощь пострадавшим. Затем их доставили в больницу. Среди пассажиров были граждане Австрии, Словении, Италии, Германии и Украины.

Последствия аварии ликвидировали несколько местных пожарных бригад.

"Пожарная бригада Альтофена сообщила в своем заявлении, что многочисленные пассажиры, в том числе раненые, все еще находились в автобусе, когда прибыли спасатели. Три человека были извлечены из транспортного средства с помощью гидравлического спасательного оборудования. Другим пассажирам помогли выбраться из опрокинутого автобуса стремянки", - говорится в сообщении.