Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Судя по увиденным фото и видео, счет захваченной военной техники противника пошел выше 300 единиц, точная цифра будет обнародована позже в отчете ВСУ. Но для понимания, это вооружение по количеству выходит на уровень бригады, то есть такое усиление трофейной техникой крайне важно. Надо учитывать, что сначала ее нужно будет починить, потому что не сразу она готова идти в бой. Но один из значимых элементов, что мы захватили большое количество вражеской техники", – прокомментировал военный эксперт.



Олег Катков отметил второй важный момент: каждая захваченная единица техники – это двойная потеря для врага. Во-первых, наши Вооруженные силы получают новую единицу, а россияне остаются без нее.



"И третий важный аспект, что за это время было захвачено определенное количество очень интересных образцов военной техники, которые есть на вооружении армии РФ. К примеру, контрбатарейный радар "Зоопарк" в новейшей модернизации, в заводской упаковке и со всеми инструкциями комплекс "Орлан", также была найдена совершенно целая станция радиоэлектронной борьбы самолетов "Регата", т.е. создается огромный массив интересной техники. Это все будет детально проанализировано, не только с точки зрения возможностей этого вооружения и эффективных средств противостояния, но и будет исследовано использование в новейших образцах российского вооружения западных компонентов, даже если они не относятся к подсанкционным, например, как микросхемы. Такое исследование позволит выйти на непосредственного производителя используемых в вооружении гражданских микросхем и на их поставщиков, чтобы прекратить эти каналы поставки и вообще сделать невозможным их выпуск в РФ", - пояснил Катков.

Ранее Владимир Мацокин, заместитель городского головы Изюма, сообщил, что вокруг громады большое количество оставленной врагом военной техники .

Также оперативное командование "Юг" сообщало, что украинские военные нанесли удары по врагу, направленные на 3 района сосредоточения вооружения и техники , 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы.