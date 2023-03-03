Среди основных тем – поддержка Украины и санкции против РФ: Урсула фон дер Ляен посетит США и Канаду
Поддержка Украины, санкции против России и климатическая безопасность станут основными темами во время визита в Вашингтон и встречи с президентом США Джо Байденом президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен
Об этом сообщает Белый дом.
"Лидеры рассмотрят тесное сотрудничество между Соединенными Штатами и Европейским Союзом для поддержки Украины, защищающей свой суверенитет и демократию, и обсудят, как увеличить цену агрессии для России. Также они обсудят координацию между США и ЕС в борьбе с климатическим кризисом путем инвестирования в чистые технологии" на основе безопасных цепочек поставок", – отмечено в сообщении.
Кроме того, среди тем к обсуждению отмечены вызовы международной безопасности, "включая совместную работу США и ЕС для преодоления вызовов, созданных Китаем".
Как отмечается на сайте Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляен на следующей неделе посетит Канаду и США, чтобы обсудить трансатлантические отношения, торговлю, стратегическое отраслевое партнерство и сотрудничество в поддержку Украины.
Трансатлантический визит начнется в канадской Оттаве, куда глава Еврокомиссии прибудет вечером 6 марта. В рамках визита запланировано посещение базы канадских вооруженных сил в Кингстоне, встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, выступление Урсулы фон дер Ляен в канадском парламенте, встреча с бизнес-сообществом, включая европейский бизнес, присутствующий в Канаде, и генерал -губернатором Канады Мэри Саймон.
Вечером 8 марта Урсула фон дер Ляен отправится в Вашингтон, где 10 марта встретится с президентом Байденом в Белом доме.
- Недавно в Китае сообщили, что начали подготовку к визиту двух европейских чиновников: ожидается, что Урсула фон дер Ляен и Шарль Мишель посетят Китай в первой половине 2023 года.
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