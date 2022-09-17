Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Местные жители Херсона и Херсонщины сообщают о нередких случаях дезертирства, переодевании в гражданскую одежду беглецов из российской оккупационной армии и продвижении их в сторону Крыма. Также отмечают, что вырос спрос на дешевые автомобили, т.е. несколько рашистов вскладчину покупают машині, чтобы сбежать в РФ. Известно много случаев похищения оккупантами плавсредств в местных хозяйствах", - сообщил советник городского головы Херсона.



Роман Головня отметил рост темпов и объемов мародерства оккупантов, что свидетельствует об их намерениях покидать наши земли.

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