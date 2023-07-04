Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк в телемарафоне.

"Максимально сосредоточена их ложь сейчас вокруг нашей зоны ответственности - Антоновский мост, удары, уничтожение Сил обороны Украины. Это говорит о том, что у них царит определенная паника и они пытаются каким-то образом мотивировать свой личный состав и продать подороже пропагандистские победы", - отметила Гуменюк.

По ее словам, россияне таким образом пытаются давить на местное население оккупированной, деоккупированной территории и Силы обороны Украины.

"Они пытаются навязать такое мнение, что контрнаступление преждевременно. Очень часто у них фигурирует, что оно не подкреплено соответствующей поддержкой партнеров, но мы знаем точное расписание своих задуманных действий", - добавила Гуменюк.