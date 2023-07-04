Среди оккупантов паника: их максимальная ложь сосредоточена вокруг Антоновского моста, - Гуменюк
Максимальная ложь российских оккупантов сосредоточена сейчас вокруг Антоновского моста и уничтожения Сил обороны Украины. Это свидетельствует о панике среди оккупантов
Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк в телемарафоне.
"Максимально сосредоточена их ложь сейчас вокруг нашей зоны ответственности - Антоновский мост, удары, уничтожение Сил обороны Украины. Это говорит о том, что у них царит определенная паника и они пытаются каким-то образом мотивировать свой личный состав и продать подороже пропагандистские победы", - отметила Гуменюк.
По ее словам, россияне таким образом пытаются давить на местное население оккупированной, деоккупированной территории и Силы обороны Украины.
"Они пытаются навязать такое мнение, что контрнаступление преждевременно. Очень часто у них фигурирует, что оно не подкреплено соответствующей поддержкой партнеров, но мы знаем точное расписание своих задуманных действий", - добавила Гуменюк.
- 30 июня руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб" Роман Головня рассказал , что возле Антоновского моста продолжаются активные боевые действия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.44
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное