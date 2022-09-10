Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба.

Сообщается, что российские войска продолжают нести значительные потери, из-за чего проводят мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений 1-го армейского корпуса за счет перевода уцелевшего после боевых действий личного состава в другие подразделения.

"По имеющейся информации, остатки личного состава от так называемого батальона специального назначения "хан" переведены в 9-й полк морской пехоты", - говорится в сообщении.

Также известно, что обещая высокое денежное содержание и социальный пакет, российское руководство пытается вербовать добровольцев среди отставных военных в Кыргызской республике. Это связано с увеличением количества членовредительств среди личного состава, прибывающего в Украину на усиление.

В Херсонской области командование российских оккупационных войск пытается укрепить город Херсон за счет перемещения резервов, поэтому фиксируются новые подразделения оккупантов, которые плохо ориентируются в городе.

В Новой Каховке захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия с участием сотрудников ФСБ России: проверяют мобильные устройства, ищут граждан, помогающих ВСУ.

Украинские военные успешно отразили наступательные действия в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка.

Также продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и на Южнобужском направлении.

"В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники противника, а также складам боеприпасов. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БпЛА и сбили авиационную ракету Х-59 в воздушном пространстве области", - говорится в сообщении.

Известно, что за 10 сентября, в результате огневого влияния артиллерии, украинские военные нанесли поражение по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также вражеской понтонной переправе.

По состоянию на 10 сентября военные пропагандисты РФ сообщают, что российские оккупанты покинули Изюм.

10 сентября украинские военные зашли в Купянск Харьковской области.

Также 10 сентября вечером стало известно, что украинские защитники находятся на окраинах Лисичанска Луганской области, а захватчики массово покидают населенный пункт.