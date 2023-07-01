Среди компаний, на которые Украина наложила новые санкции, есть предприятия из Грузии, Беларуси и Казахстана.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 июля, ввел санкции против 190 физических лиц и 291 компании, среди которых есть предприятия из Грузии, Беларуси и Казахстана
Об этом говорится в указе №364/2023 , опубликованном на сайте президента.
Из почти 300 российских компаний, под санкции попали также шесть белорусских: Рогачевский завод "Диапроектор", "Зенит-БелОМО", "Завод "Оптик", совместное белорусско-немецкое предприятие "Цейсс-БелОМО", "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси.
Кроме того, подсанкционными оказались две казахстанские компании. АО "Тинис" выполняет госзаказ для Минобороны Казахстана, но ее продукцию (средства защиты) также закупают силовые органы России. В то время как ООО "ИТС-Астана" является официальным представителем группы заводов сварочного оборудования "ИТС-Урал", ведущего российского производителя и поставщика сварочного оборудования и расходных материалов, в состав которой входит завод в оккупированном Симферополе.
Под санкции также попал основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways LLС, которая в мае возобновила полеты в Россию, Гаиашвили Тамаз.
Санкции будут действовать в течение 10 лет с момента их введения. Они предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.
Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны будет осуществлять секретарь СНБО Алексей Данилов. Министерство иностранных дел в свою очередь должно проинформировать ЕС, США и другие иностранные государства о введении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничений.
- 11 июня Зеленский ввел санкции против 178 физических лиц, среди которых российские судьи, а также украинские, изменившие присяге Украине.
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