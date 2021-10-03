Среди католических священников во Франции за 70 лет обнаружили 3 тыс. педофилов - Le Figaro

Об этом сообщает Le Figaro.

По словам главы Независимой комиссии по преступлениям сексуального характера в церкви (CIASE) Жан-Марка Сове, в католических храмах во Франции за последние 70 лет служило около 3 тыс. педофилов.

"Между 2 900 и 3 200. И это минимальные оценки", - сказал Сове и добавил, что в целом за эти годы священниками и религиозными деятелями католической церкви во Франции было около 115 тыс. человек.

Комиссия два с половиной года изучала архивы церкви, полиции и прессы, а также проводила беседы с очевидцами. Итогом этой работы станет доклад, который будет опубликован 5 октября.

Приложения к выводам комиссии насчитывают около 2,5 тыс. страниц. В своем докладе комиссия также оценит количество жертв педофилов и сравнит распространенность сексуального насилия в церкви с количеством случаев в других учреждениях - спортивных ассоциациях, школах, а также в семьях.

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